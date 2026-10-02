{"_id":"6abfd8c783206b91d40fe1f1","slug":"farmers-to-press-nota-if-demands-are-not-met-grnoida-news-c-491-1-rgh1002-11117-2026-10-02","type":"story","status":"publish","title_hn":"Noida News: मांगें पूरी न होने पर नोटा दबाएंगे किसान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Noida News: मांगें पूरी न होने पर नोटा दबाएंगे किसान

नोएडा ब्यूरो

Updated Fri, 02 Oct 2026 09:46 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 09:46 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

