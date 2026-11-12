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Noida News: 13 को अपर मुख्य सचिव से किसानों की वार्ता

Thu, 12 Nov 2026 10:13 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 10:13 PM IST
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Farmers' talks with Additional Chief Secretary on the 13th
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। किसान संघर्ष मोर्चा के आंदोलन के चलते 13 नवंबर को लखनऊ में औद्योगिक विकास के अपर मुख्य सचिव एवं आईआईडीसी आलोक कुमार सिंह के साथ वार्ता निर्धारित हुई है। इसमें 10 फीसदी विकसित प्लॉट, एसआईटी, नए भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ, आबादी के लंबित प्रकरण तथा किसानों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे। किसान संघर्ष मोर्चा के घटक संगठन किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण प्रधान ने कहा कि किसानों के इन मुद्दों को लेकर लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। पहले चरण में तीनों प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ वार्ता की गई थी।
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