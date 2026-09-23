Noida News: कलेक्ट्रेट पर किसानों का प्रदर्शन, डीएम से वार्ता की मांग पर अड़े
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:56 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 09:56 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। भारतीय किसान यूनियन (कृषक शक्ति) के कार्यकर्ताओं और किसानों ने बुधवार को पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मोजर बीयर कंपनी के गोलचक्कर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन ठाकुर के नेतृत्व में निकला मार्च कलेक्ट्रेट पहुंचा। किसान पांच सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। उन्होंने जिलाधिकारी से सीधे वार्ता कराने की मांग की।
जिलाधिकारी के मौजूद नहीं होने पर सिटी मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार ने किसानों से ज्ञापन लिया। प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी से वार्ता कराने की मांग पर अड़े रहे। अधिकारियों ने 29 सितंबर के बाद जिलाधिकारी से वार्ता कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने धरना समाप्त कर दिया।
अमन ठाकुर ने कहा कि निर्धारित समयसीमा में किसानों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय किसान यूनियन (कृषक शक्ति) जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेगी।
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जिलाधिकारी के मौजूद नहीं होने पर सिटी मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार ने किसानों से ज्ञापन लिया। प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी से वार्ता कराने की मांग पर अड़े रहे। अधिकारियों ने 29 सितंबर के बाद जिलाधिकारी से वार्ता कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने धरना समाप्त कर दिया।
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अमन ठाकुर ने कहा कि निर्धारित समयसीमा में किसानों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय किसान यूनियन (कृषक शक्ति) जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेगी।
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