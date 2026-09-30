Noida News: शेष 4 प्रतिशत प्लॉट से वंचित किसान करेंगे सत्याग्रह
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 07:32 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 07:32 PM IST
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ग्रेटर नोेएडा (संवाद)। ग्रेनो प्राधिकरण के 44 गांवों के शेष 4 फीसदी प्लाट से वंचित किसानों ने 22 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा की है। प्रभावित किसानों ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा में पत्रकार वार्ता में आंदोलन की रूपरेखा और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। किसानों ने बताया कि इससे पहले मौन जुलूस, अनशन तथा शांतिपूर्ण पैदल मार्च जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। आंदोलन की तैयारी के लिए 2 अक्तूबर से 44 गांवों में किसान सत्याग्रह पदयात्रा निकाली जाएगी।
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