ग्रेटर नोएडा: सिग्मा-3 में निर्माण साइट पर इंजीनियर से मारपीट, कंपनी कर्मचारियों और गार्डों में हुआ था विवाद

ग्रेटर नोएडा के सिग्मा-3 स्थित एक निर्माण साइट पर इंजीनियर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक व्यक्ति को घेरकर उसके साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप है कि एक व्यक्ति करीब 10-15 लोगों के साथ निर्माण साइट पर पहुंचा और इंजीनियर के साथ मारपीट की।

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मामले में पुलिस का कहना है कि सोमवार को थाना बीटा-2 क्षेत्र में निर्माण कार्य के दौरान कंपनी कर्मचारियों और गार्डों के बीच विवाद हो गया था। विवाद के दौरान मारपीट की घटना सामने आई। घटना के बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विज्ञापन



वहीं डीसीपी ग्रेटर नोएडा रवि शंकर निम का कहना है कि मामले की जांच थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस वायरल वीडियो और घटनाक्रम से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। जांच के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और मारपीट में कौन-कौन लोग शामिल थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। मामले में पुलिस का कहना है कि सोमवार को थाना बीटा-2 क्षेत्र में निर्माण कार्य के दौरान कंपनी कर्मचारियों और गार्डों के बीच विवाद हो गया था। विवाद के दौरान मारपीट की घटना सामने आई। घटना के बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।वहीं डीसीपी ग्रेटर नोएडा रवि शंकर निम का कहना है कि मामले की जांच थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस वायरल वीडियो और घटनाक्रम से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। जांच के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और मारपीट में कौन-कौन लोग शामिल थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

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