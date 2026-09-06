Noida News: सेक्टर-108 की सर्विस रोड पर अतिक्रमण से परेशानी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:11 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 06:11 PM IST
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नोएडा। सेक्टर-108 में सर्विस रोड पर बढ़ती अवैध रेहड़ी-पटरी की वजह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सेक्टरवासियों में चिंता बढ़ गई है। आरडब्ल्यूए ने पुलिस से यहां नियमित पेट्रोलिंग कराने और असामाजिक तत्वों के जमावड़े पर रोक लगाने की मांग की है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष दिगंबर सिंह ने बताया कि सर्विस रोड पर रोजाना बड़ी संख्या में रेहड़ी-पटरी लग रही हैं। आरोप है कि इनके आसपास नशा करने वाले और अन्य असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। इससे महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य लोगों की सुरक्षा को लेकर खतरा बना हुआ है। ब्यूरो
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