Noida News: ईडीवी स्काईवॉकर्स जीता मैच
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 07:07 PM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 07:07 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेंचुरियन क्रिकेट ग्राउंड-3 पर सेंचुरियन कप वीकडेज नाइट एडिशन-10 के लीग मैच में ईडीवी स्काईवॉकर्स ने हीरोज क्रिकेट क्लब को 61 रन से हराया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ईडीवी स्काईवॉकर्स ने 20 ओवर में छह विकेट पर 214 रन बनाए। गुरी सरपंच ने 29 गेंदों पर 49, वरुण ने 25 गेंदों पर 45 और राजन तिवारी ने 22 गेंदों पर 36 रन की शानदार पारियां खेलीं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हीरोज क्रिकेट क्लब की टीम 20 ओवर में नौ विकेट पर 153 रन ही बना सकी। ईडीवी के विशाल शर्मा ने चार ओवर में 17 रन देकर तीन विकेट लिए।
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