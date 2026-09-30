Noida News: खूंटी पूजन के साथ दुर्गोत्सव की शुरुआत

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गौड़ सिटी दुर्गा पूजा समिति के महासचिव समीर चटर्जी ने बताया कि दुर्गोत्सव 17 से 21 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार पंडाल बेलूर मठ की वास्तुकला और आध्यात्मिक विरासत से प्रेरित होगा। उन्होंने कहा कि पंडाल तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल से कलाकार और कारीगर बुलाए गए हैं। पूजा के धार्मिक अनुष्ठानों के लिए वाराणसी से पंडित वीरेश्वर भट्टाचार्य विशेष रूप से शामिल होंगे। उनके मार्गदर्शन में मां दुर्गा की पूजा और अन्य प्रमुख अनुष्ठान पारंपरिक विधि-विधान से होंगे। दुर्गोत्सव के दौरान पांचों शाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल, दिल्ली और मुंबई के कलाकार संगीत, नृत्य और अन्य प्रस्तुतियां देंगे।

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। गौड़ सिटी में दसवें वार्षिक दुर्गा पूजा समारोह की तैयारियों का आगाज सोमवार को खूंटी पूजन के साथ हुआ। गौड़ सिटी-1 स्थित लेक व्यू पार्क में पूजा समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों की मौजूदगी में विधि-विधान से खूंटी पूजन किया गया। इसके साथ ही दुर्गोत्सव के लिए पंडाल निर्माण का काम शुरू हो गया है।