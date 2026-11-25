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जेवर के भवोकरा गांव में अनियमित बिजली कटौती होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी बढ़ गई है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से गांव में लगी स्ट्रीट लाइट भी बंद हो जाती हैं। इससे रात होते ही गांव की सड़कों और गलियों में अंधेरा छा जाता है। अंधेरे के कारण रात में पैदल चलने वालों को आवागमन में परेशानी होती है। निवासी सोनू हलवाई ने बताया कि बिजली कटौती का असर केवल घरेलू कामकाज पर ही नहीं, बल्कि रात के समय सुरक्षित आवागमन पर भी पड़ रहा है।