Noida News: छात्रा को लिफ्ट देने पर युवक की पिटाई

विज्ञापन



कोतवाली क्षेत्र के एक युवक को अपनी साथ पढ़ने वाली युवती को कार में लिफ्ट देना महंगा पड़ गया। युवती के परिजनों ने दनकौर कस्बे के पास कार रुकवाकर युवक के साथ मारपीट की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक, दनकौर क्षेत्र स्थित एक कॉलेज में युवक और दूसरे गांव की युवती बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। मंगलवार को युवक युवती को अपनी कार में बैठाकर कॉलेज ला रहा था। इसी दौरान युवती के परिजनों को इसकी जानकारी हो गई। आरोप है कि परिजन पीछे से पहुंचे और दनकौर कस्बे के नजदीक कार को रोक लिया। इसके बाद युवक के साथ मारपीट कर उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।