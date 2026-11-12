Noida News: ऑटो चालक से मारपीट का आरोप

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ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक-3 क्षेत्र में ऑटो चालक से मारपीट का मामला सामने आया है। ईकोटेक-3 कोतवाली पुलिस ने बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। अलीवर्दीपुर निवासी सिराज आलम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 7 नवंबर की शाम घर से ऑटो चलाने के लिए निकला था। रास्ते में पुस्ते पर अलीवर्दीपुर निवासी ओसामा और उसके भाई फौजदीन ने जबरन ऑटो रुकवा लिया। दोनों भाइयों ने गाली-गलौज और मारपीट के दौरान किसी नुकीली चीज से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। इससे वह गंभीर घायल हो गया। प्रभारी निरीक्षक मुनेंद्र सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो