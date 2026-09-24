Noida News: घर से 42 तोला सोना, डेढ़ किलो चांदी और 2.70 लाख नकद ले गए चोर
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 06:13 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 06:13 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। गांव लुक्सर में एक बंद मकान से लाखों रुपये के गहने, नकदी और सामान चोरी होने का मामला सामने आया है। गांव लुक्सर निवासी सुखवीर के अनुसार वह कुछ समय से परिवार सहित गांव से बाहर रह रहे थे और मकान बंद था। 12 अगस्त 2026 को लौटने पर उन्होंने देखा कि मुख्य द्वार सहित घर के सभी ताले टूटे हुए थे। अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। आरोप है कि अज्ञात लोगों ने तीन अलमारियों, दो संदूकों, सोफे और एलसीडी में तोड़फोड़ की गई। चोर घर से करीब 42 तोला सोने के आभूषण, करीब 1.5 किलोग्राम चांदी के आभूषण और अन्य सामान के अलावा 2.70 लाख नकद व अन्य सामान ले गए हैं। वहीं कोतवाली प्रभारी अरविंद वर्मा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो
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