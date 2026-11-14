Noida News: . न स्कूल पहुंचे, न घर लौटे... चार बच्चों की तलाश में दौड़ी पुलिस

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- सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस ने चारों बच्चों को किया बरामदसंवाद न्यूज एजेंसीदादरी। स्कूल की ड्रेस पहनकर नहीं आने पर शिक्षक ने चार बच्चों को घर जाकर ड्रेस पहनकर आने के लिए कहा, लेकिन बच्चों ने घर लौटने के बजाय गाजियाबाद घूमने का प्लान बना लिया। परिजनों से 20-20 रुपये लेकर स्कूल के लिए निकले चारों बच्चे गाजियाबाद पहुंच गए। इधर, छुट्टी के बाद बच्चे घर नहीं पहुंचे तो परिजनों की सांसें अटक गईं। काफी तलाश के बाद भी जब उनका कोई सुराग नहीं लगा तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से करीब आठ घंटे की मशक्कत के बाद चारों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया।मामला जारचा कोतवाली क्षेत्र के जमशेदपुर गांव स्थित जूनियर हाई स्कूल का है। प्रभारी निरीक्षक कैलाश नाथ ने बताया कि जारचा गांव में रहने वाले 10 से 12 वर्ष की उम्र के चार बच्चे जमशेदपुर स्थित स्कूल में पढ़ते हैं। इनमें अल्पमस और आहद कक्षा सात, मोहम्मद सुफियान कक्षा आठ तथा सुजात अली कक्षा सात के छात्र हैं। जानकारी के अनुसार, 13 नवंबर को चारों बच्चे रोजाना की तरह स्कूल पहुंचे, लेकिन उस दिन वे स्कूल की ड्रेस में नहीं थे। शिक्षक ने जब ड्रेस पहनकर नहीं आने का कारण पूछा तो बच्चे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर शिक्षक ने उन्हें घर जाकर ड्रेस पहनकर आने के लिए कहा और उनके स्कूल बैग अपने पास रखवा लिए।इसके बाद चारों बच्चे घर पहुंचे और परिजनों से 20-20 रुपये लेकर स्कूल जाने की बात कहकर निकल गए। लेकिन वे स्कूल जाने के बजाय गाजियाबाद घूमने पहुंच गए। चार बच्चों के एक साथ लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। प्रभारी निरीक्षक ने पुलिस टीम गठित कर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। करीब पांच घंटे बाद चारों बच्चे दादरी की ओर से एनटीपीसी रोड पर पैदल जाते हुए मिल गए। पुलिस ने चारों बच्चों को परजनों के सुपुर्द कर दिया।