Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dsfg

Noida News: कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, आंख की रोशनी गई

Sat, 14 Nov 2026 07:59 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 07:59 PM IST
विज्ञापन
dsfg
- घटना के करीब एक माह बाद भाई की तहरीर पर सेक्टर-142 थाने में प्राथमिकी दर्ज
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। मेट्रो स्टेशन सेक्टर-145 के पास करीब एक माह पहले हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की आंख की रोशनी चली गई है। सेक्टर-142 कोतवाली पुलिस ने घायल के भाई की तहरीर पर ग्रैंड विटारा कार के चालक के खिलाफ शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की है।

बुलंदशहर जिले के नरसैना थाना क्षेत्र स्थित दौलतपुर कलां निवासी जितेंद्र कुमार ने बताया कि 17 अक्तूबर की शाम करीब 6 बजे उनका भाई रोबिन कुमार स्पलेंडर प्लस बाइक से घर से सेक्टर-128 साहपुर नोएडा के लिए निकला था। सेक्टर-145 मेट्रो स्टेशन के पास उसका एक्सीडेंट हो गया। उन्हें एक नए नंबर से फोन पर हादसे की सूचना मिली। उन्होंने फोन करने वाले से भाई को पुलिस और एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाने को कहा। बताया गया कि चार पहिया वाहन लापरवाही से चलाया जा रहा था, जिसने बाइक में टक्कर मार दी। आरोप है कि टक्कर से रोबिन को गंभीर चोटें आईं और उसकी आंख की रोशनी चली गई। उसकी हालत अब भी ठीक नहीं है। वहीं पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाली प्रभारी संजय सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed