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Noida News: खुशबू सिंह भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष बनी

Thu, 05 Nov 2026 08:36 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 08:36 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। उद्यमी डॉ. खुशबू सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी वर्षों की समाज सेवा और महिला हित के लिए किए गए काम को ध्यान में रखकर जिम्मेदारी दी है। वो सशक्त महिला उद्यमी संगठन की अध्यक्ष भी है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद डाॅ खुशबू सिंह ने बताया कि महिला हित, महिला सुरक्षा और महिला सम्मान को हमेशा प्राथमिकता दी है। उनका एकमात्र लक्ष्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर सशक्त बनाना है। इसी सोच के साथ सशक्त महिला उद्यमी संगठन का निर्माण किया। उन्होंने कहा है कि पार्टी की नीतियों के साथ मिलकर काम किया जाएगा।
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