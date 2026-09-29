Noida News: तंत्र-मंत्र से इलाज के बहाने बुलाकर दबाव बनाने और मारपीट का आरोप

विज्ञापन

- परिजनों से गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दिलाने का आरोपसंवाद न्यूज एजेंसीदादरी (संवाद)। कस्बा दादरी में इलाज कराने आई दिल्ली की एक युवती ने तांत्रिक और उसके परिजनों पर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने सोमवार को मामले में नामजद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।शाहदरा दिल्ली के बलबीर नगर की रहने वाली नेहा वर्मा ने ऑनलाइन शिकायत दी थी। शिकायत में युवती ने कहा कि उसकी मां उसका इलाज कराने के लिए उसे दादरी कस्बे में बूढ़ा बाबा के तालाब के पास, तुलसी आटा चक्की के नजदीक रहने वाले दौलतराम भगत के पास लेकर आती थीं। वहां लंबे समय तक इलाज चलता रहा और नेहा लगातार वहां जाती रही। तहरीर में आरोप है कि एक बार दौलतराम भगत ने उस पर दबाव बनाकर अपने घर वालों को कुछ मैसेज करवाए। नेहा के मुताबिक नासमझी में उसने वह मैसेज कर दिए। इसके बाद 19 जुलाई 2026 को दौलतराम ने अपने परिजनों से उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करवाई। आरोप है कि उसके साथ बदतमीजी भी की गई। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई।नेहा ने यह भी आरोप लगाया है कि जब वह अपनी मां के साथ दिल्ली स्थित घर लौट रही थी। तब रास्ते में आमका रोड पर दौलतराम ने अपने परिजनों से उस पर हमला करवाया। पुलिस ने दौलतराम भगत और उसके अज्ञात परिजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा का कहना है कि तहरीर में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है।