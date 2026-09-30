Noida News: बाइक से चेन झपटने वाले दो बदमाश गिरफ्तार

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नोएडा। कोतवाली सेक्टर-24 पुलिस ने बाइक से चेन झपटने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की एक बाइक, दो टूटी हुई चेन, दो चाकू और 15,500 रुपये नकद बरामद किए हैं। एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि 29 सितंबर को थाना सेक्टर-24 की टीम मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के आधार पर संदिग्धों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान सेक्टर-54 स्थित जैन पेट्रोल पंप के पास कच्चे रास्ते पर बाइक से चेन झपटने की घटनाओं में शामिल दो युवकों को गिरफ्तार किया गया। उनकी पहचान दिल्ली के कल्याणपुरी निवासी विशाल उर्फ गोल्डी (30) और खिचड़ीपुर निवासी मोहित उर्फ प्रिंस (19) के रूप में हुई। ब्यूरो