Noida News: चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित

विज्ञापन



जहांगीरपुर (संवाद)। महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में एक दिवसीय चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। छात्र-छात्राओं ने पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान और प्रकृति सौंदर्य जैसे विषयों पर संदेशपरक चित्र बनाए। प्रधानाचार्य अनुपम शर्मा ने विद्यार्थियों की रचनात्मकता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी सह-पाठ्य गतिविधियों से बच्चों का बौद्धिक विकास होता है और छिपी प्रतिभाओं को निखारने का अवसर मिलता है। निर्णायक मंडल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। इस दौरान शिव कुमार राज, पृथ्वी राज, बॉबी शर्मा, प्रियंका सिंह और कमलेश देवी समेत विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा।

फोटो....