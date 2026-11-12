Noida News: डॉ. जिलेदार रावत ने संभाला चाइल्ड पीजीआई पदभार

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-30 स्थित चाइल्ड पीजीआई में वरिष्ठ बाल सर्जन डॉ. जिलेदार रावत ने निदेशक का पदभार संभाल लिया है। शासन से नियुक्ति के बाद किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के वरिष्ठ बाल सर्जन बृहस्पतिवार सुबह अस्पताल में पहुंचे और कार्यवाहक निदेशक और पैथोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉ. ज्योत्सना मदान ने उन्हें कार्यभार सौंपा। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अस्पताल प्रबंधन, चिकित्सकों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर आगे की कार्ययोजना तैयार की। नवनियुक्त निदेशक ने कहा कि चाइल्ड पीजीआई में बच्चों के इलाज और जरूरी जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब इनका तेजी से प्रचार-प्रसार किया जाएगा।



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