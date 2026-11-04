Noida News: दादरी के मंडल अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री योगी से की मुलाकात
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 09:37 PM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 09:37 PM IST
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दादरी। जनपद गौतम बुद्ध नगर विधानसभा दादरी क्षेत्र के मंडल अध्यक्षों ने विधायक तेजपाल नागर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बादलपुर मंडल के अध्यक्ष प्रधान महेंद्र सिंह नागर ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका प्रदेश को मिलना गर्व का विषय है। इस अवसर पर जारचा मंडल के अध्यक्ष धीर राणा सहित कई अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
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