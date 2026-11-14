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Noida News: संगठन की मजबूती, बूथ स्तर पर सक्रियता पर की चर्चा

Sat, 14 Nov 2026 09:51 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 09:51 PM IST
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Discussed strengthening the organization and ensuring activity at the booth level.
ग्रेटर नोएडा। भारतीय जनता पार्टी जनपद गौतमबुद्ध नगर की मासिक बैठक 14 नवंबर 2026 को भाजपा जिला कार्यालय, तिलपता गोल चक्कर पर आयोजित की गई। इसमें जिला प्रभारी कांता कर्दम ने बूथ मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से अपील की। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने की। इसमें संगठन की मजबूती, बूथ स्तर पर सक्रियता और आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष विजय भाटी, विधानसभा प्रभारी मुंशीलाल गौतम और गोपाल अग्रवाल भी उपस्थित रहे। ब्यूरो
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