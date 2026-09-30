Noida News: आज से कोलकाता व बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ान
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 09:18 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 09:18 PM IST
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यमुना सिटी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अकासा एयर अपनी सेवाओं का विस्तार करने जा रही है। बृहस्पतिवार से कोलकाता और बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ानें शुरू होंगी। त्योहारों और शीतकालीन मौसम को देखते हुए एयरलाइंस नए शहरों से कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना बना रही हैं। शेड्यूल के मुताबिक, नोएडा से कोलकाता की फ्लाइट सुबह 10:30 बजे उड़ान भरकर दोपहर 12:50 बजे पहुंचेगी, जबकि कोलकाता से वापसी दोपहर 1:30 बजे होकर 3:50 बजे नोएडा उतरेगी। बेंगलुरु से सुबह 7:00 बजे चलकर फ्लाइट 9:45 बजे नोएडा पहुंचेगी और नोएडा से शाम 4:30 बजे उड़ान भरकर रात 7:20 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी। इसके अलावा, अहमदाबाद और पुणे के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट की सुविधा मिलेगी। ब्यूरो