Noida News: हिंडन में डूबी युवती का अबतक नहीं चला पता

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ग्रेटर नोएडा। प्रेमी द्वारा शादी से पहले दहेज की मांग के कारण हिंडन में कूदी युवती का 6वें दिन भी कुछ पता नहीं चल सका है। एसडीआरएफ की दो टीमें युवती की तलाश में लगी है। मगर पानी का स्तर ज्यादा और बहाव तेज होने के कारण बचाव दल को युवती को ढूंढने में काफी परेशानी हो रही है। कुलेसरा गांव स्थित हिंडन नदी के पुल से शनिवार रात करीब 10 बजे 19 वर्षीय हाथरस निवासी संजना ने नदी में छलांग लगा दी थी। युवती को नदी में कूदता देख उसके साथ मौजूद युवक भी उसे बचाने के लिए पानी में उतर गया था। युवक को स्थानीय लोगों ने किसी तरह नदी से बाहर निकाल लिया लेकिन युवती तेज बहाव में बह गई थी। ब्यूरो