Noida News: आपके नाम से लड़की ने वीडियो डाला है... डॉक्टर को धमकाकर 8.20 लाख ठगे

विज्ञापन

- युवती की आत्महत्या और हत्या के केस में फंसाने की दी धमकीमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। कोलकाता की एक लड़की ने आपके नाम से सोशल मीडिया पर वीडियो डाला है... उसे हटवाना है। पहले डॉक्टर को यह कहकर डराया गया। इसके बाद ठग ने खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच का एसएचओ बताते हुए व्हाट्सऐप पर फर्जी आईडी भेजी। अगले दिन कहानी में नया मोड़ जोड़ा और कहा कि युवती ने आत्महत्या कर ली है और सुसाइड नोट में डॉक्टर का नाम लिखा है। हत्या के मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के नाम पर रकम मांगी गई। इस तरह साइबर ठग ने डॉक्टर से करीब 8.20 लाख रुपये ऐंठ लिए।पुलिस के मुताबिक जालसाज ने कुछ दिन पहले एक डॉक्टर को फोन किया। उसने अपना परिचय राकेश राठौर, एसएचओ के तौर पर दिया। व्हाट्सऐप पर दिल्ली क्राइम ब्रांच की आईडी की एक कॉपी भी भेजी गई। आरोपी ने कहा कि कोलकाता की एक युवती ने डॉक्टर के नाम से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो हटवाने के लिए उसने डॉक्टर को एक नंबर पर संपर्क करने को कहा।इसके बाद ठग ने डॉक्टर को भरोसा दिया कि रकम बाद में वापस मिल जाएगी। अगले दिन उसने फोन कर दावा किया कि युवती ने आत्महत्या कर ली है और कथित सुसाइड नोट में डॉक्टर का नाम लिखा है। इसके बाद डॉक्टर को हत्या के मामले में गिरफ्तार होने का डर दिखाया गया। शिकायत में डॉक्टर ने बताया कि इसी तरह उनसे करीब 8.20 लाख रुपये ले लिए गए। डीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि पुलिस अब ठगी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर, व्हाट्सऐप अकाउंट और रकम के लेनदेन की जानकारी जुटा रही है।