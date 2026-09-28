Noida News: पैदल रेलवे लाइन पार करते समय चार पर हुई कार्रवाई
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 09:10 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 09:10 PM IST
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दादरी (संवाद)। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग स्थित रेलवे स्टेशन दादरी पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर अनाधिकृत रूप से रेलवे लाइन पर करने के मामले में चार लोगों को पकड़ा गया है। दादरी रेलवे स्टेशन पर चार प्लेटफार्म बने हैं। प्लेटफॉर्म दो से प्लेटफार्म नंबर एक की तरफ रेलवे ट्रैक पैदल पार करते समय मानिकपुर जलेसर निवासी शिवम, फर्रुखाबाद निवासी अशोक , फिरोजाबाद निवासी मोहित तथा हाथरस निवासी संतोष कुमार को पकड़ा गया है। आरपीएफ पुलिस ने चारों से पांच, पांच सौ रुपये जुर्माना रसीद काटकर छोड़ा दिया ।
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