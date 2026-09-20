Noida News: 37 साल से तारीख पर तारीख, अदालतों में 30 हजार सिविल केस लंबित

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-लंबित मामलों में आधे से अधिक आवेदन सुनवाई के चरण मेंमोहम्मद बिलालग्रेटर नोएडा। जिले की अदालतों में सिविल मामलों के बढ़ते बोझ और उनके निपटारे की धीमी रफ्तार ने न्यायिक प्रक्रिया के सामने चुनौती खड़ी की है। अदालतों की सिविल पीठों में कुल 30,028 मामले लंबित हैं। इनमें दो मामले वर्ष 1989 से विचाराधीन हैं। जिन्हें 37 साल बीतने के बाद भी फैसले का इंतजार है। अदालती आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आया है कि पिछले 9 वर्षों में नए मामलों के दाखिले और निपटारे के बीच अंतर बढ़ता जा रह है। इस अवधि में 67,732 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 57,027 मामलों का निपटारा किया गया। इस तरह दाखिल मामलों की तुलना में 10,705 मामलों का अंतर रहा।