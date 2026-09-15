Noida News: ढ़ाबे पर खाना खाने के दौरान भिड़े दो पक्ष, जमकर चले लाठी-डंडे

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रबूपुरा (संवाद)। मेहंदीपुर गांव में सोमवार देर रात खाना खाने के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पुलिस के अनुसार मेहंदीपुर गांव निवासी शौकीन और फरमान आपस में रिश्तेदार हैं। सोमवार देर रात दोनों ढ़ाबे पर खाना खाने के लिए गए थे। शौकीन के साथ उसके भाई मोबीन और तनसीर भी थी। आपस में मजाक करने के दौरान शौकीन और फरमान में विवाद हो गया और गाली गलौज होने लगी। जिसके बाद शौकीन ने अपने भाइयों के साथ मिलकर फरमान के साथ मारपीट की। जिसके बाद फरमान ने भी अपने कुछ परिचितों को बुला लिया और फिर दूसरे पक्ष के साथ मारपीट शुरू कर दी। कोतवाली प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि खाना खाने के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। घायलों का मेडिकल कराया गया है। लिखित शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।