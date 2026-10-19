Noida News: घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप

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जेवर कोतवाली क्षेत्र के गांव गोविंदगढ़ में घर में घुसकर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस को दी शिकायत में गोविंदगढ़ निवासी मोहरपाल ने बताया कि 12 अक्तूबर 2026 की रात करीब 11 बजे रामकिशन, देवीलाल, उदयवीर और शिवचरण उसके घर में घुस आए। उन्होंने लाठी- डंडों से मोहरपाल के भाई बलवीर के साथ मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर जब मोहरपाल मौके पर पहुंचा तो आरोपियों ने उसके व उसके भाई के सिर पर वार कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर ली है।