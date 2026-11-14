Noida News: फर्जी कागजात से 14.83 करोड़ रुपये हड़पने का लगाया आरोप

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-कोर्ट के आदेश पर सात के खिलाफ धोखाधड़ी का केस-नोएडा की महिला कारोबारी ने लगाया जालसाजी और धमकी का आरोपमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। तुगलपुर गांव की जमीन विकसित कर प्लॉट बेचने की परियोजना में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सेक्टर-119 निवासी अंजना चोपड़ा की शिकायत पर नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों पर फर्जी कागजात से करीब 14.83 करोड़ रुपये हड़पने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।अंजना चोपड़ा और उनके साझेदार प्रवीन कुमार भूमि मालिकों से जमीन का सौदा कर उसे विकसित करने का कारोबार करते हैं। तुगलपुर की जमीन प्रमोद गुप्ता की थी, जो जुबली ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम दर्ज थी। 28 अगस्त 2023 को जुबली ट्रेडेक्स के निदेशक शशांक पाठक के साथ एक एमओयू हुआ। इसके तहत जमीन को कोरोला एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित कर 'व्यू होम्स-2' परियोजना के तहत बेचा जाना था। विशेष त्यागी और उनकी पत्नी ज्योति त्यागी को जमीन विकसित कर प्लॉट काटने और बेचने के लिए अधिकृत किया गया। परियोजना से अनुमानित शुद्ध लाभ 42.37 करोड़ रुपये था, जिसमें अंजना और प्रवीन का 35 प्रतिशत हिस्सा तय हुआ था। आरोप है कि परियोजना पूरी होने के बाद आरोपियों ने फर्जी कागजात तैयार कर उनका 14.83 करोड़ रुपये का हिस्सा हड़प लिया।