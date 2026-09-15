Noida News: छात्र से बदमाशों ने छीना मोबाइल
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 06:21 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 06:21 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क में बदमाशों ने एक छात्र से मोबाइल छीन लिया। पीड़ित की शिकायत पर नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने सोमवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। रोहतक हरियाणा निवासी छात्र आरुष वालिया का कहना है कि वह नॉलेज पार्क-3 स्थित सन हेवन हॉस्टल में रहकर आईआईएलएम यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। 12 अगस्त को वह आरुष किम्बॉल मेगा प्लांट (केएमपी) नॉलेज पार्क-3 के बाहर खड़े होकर मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार तीन अज्ञात युवक वहां पहुंचे और उसके हाथ से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। ब्यूरो
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