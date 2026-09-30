Noida News: दूध देने गए युवक को पीटकर किया घायल

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नोएडा। सेक्टर-113 थाना क्षेत्र के सेक्टर-75 स्थित फ्यूटेक गेटवे सोसाइटी में दूध देने गए युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सर्फाबाद गांव निवासी जगवीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 26 सितंबर की रात करीब 9 बजे उनका 24 वर्षीय बेटा प्रिंस यादव सोसाइटी में दूध देने गया था। प्लॉट नंबर-10 के पास प्रिंस ने एक व्यक्ति को लघुशंका करते देखा। आरोप है कि प्रिंस ने उसे ऐसा करने से रोका तो वहां मौजूद बुलंदशहर के गुलावटी निवासी गौरव धामा ने उसके साथ मारपीट की। जानकारी होने पर परिजनों ने घायल प्रिंस का नजदीकी अस्पताल में उपचार कराया। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।