Noida News: एलिवेटेड रोड पर खाली सिलेंडरों से भरे ट्रक में लगी आग

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- वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, धुआं निकलता देख चालक ने रोका ट्रक, चार दमकल गाडिय़ों ने बुझाई आगमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। कोतवाली सेक्टर-24 क्षेत्र में एलिवेटेड रोड पर मंगलवार दोपहर खाली गैस सिलिंडरों से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक के निचले हिस्से से धुआं निकलता देख चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को तत्काल रोक दिया और बाहर निकल आया। कुछ ही देर में आग ने ट्रक के निचले हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि मंगलवार दोपहर ट्रक में आग की जानकारी मिलने पर दमकल की चार गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दमकलकर्मियों ने पहुंचते ही आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया। शुरुआती जांच में ट्रक की वायरिंग में खराबी के कारण आग लगने की बात सामने आई है। आग पूरी तरह बुझने के बाद ट्रक को क्रेन की सहायता से एलिवेटेड रोड से हटाया गया।सिलिंडरखाली होने से टलाखतरा :