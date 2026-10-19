Noida News: बाइक की टक्कर से युवक की मौत

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ग्रेटर नोएडा। सेक्टर-142 थाना में बाइक की टक्कर से घायल युवक की मौत हो गई। घटना के करीब एक माह बाद मृतक की पत्नी ने बाइक नंबर के आधार पर केस दर्ज कराया है। मुरादाबाद के टाडा अमरपुर गांव निवासी छाया सिरोही ने केस दर्ज कराया है कि 21 सितंबर को उसके पति परविंद चौधरी अपनी बाइक से ग्रेटर नोएडा जा रहे थे। उसके साथ उनका दोस्त संजीव कुमार भी था। तभी सेक्टर 144 के पास एक बाइक सवार ने परविंद की बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में परविंद गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको शारदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि केस दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। ब्यूरो