Noida News: चोरी के दो मोबाइल समेत तीन आरोपी गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने चोरी के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान लखनावली निवासी गौरव (20), इलाहाबास निवासी बादल (22) और मोनू (21) के रूप में हुई है। तीनों को रविवार को गुर्जरपुर रेलवे अंडरपास के पास से स्थानीय सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया।कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि गौरव के खिलाफ नॉलेज पार्क थाने में चोरी समेत तीन प्राथमिकी दर्ज हैं। बादल के खिलाफ नॉलेज पार्क थाने में तीन प्राथमिकी के अलावा फेज-2 थाने में वर्ष 2023 का एक मुकदमा दर्ज है। वहीं मोनू के खिलाफ नॉलेज पार्क, फेज-2 और एक्सप्रेसवे थाने में कुल 7 मुकदमे दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है। आरोपियों के पास से चोरी के मोबाइल मिले हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा है।