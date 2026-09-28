Noida News: चौकी के सामने बना डग्गामारों का बस अड्डा, लग रहा दिनभर जाम

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संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। परी चौक पर डग्गामार बसों की मनमानी ने यातायात की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सवारियां भरने की होड़ में बसें पुलिस चौकी के सामने ही सड़क पर कतार लगाकर खड़ी हो जाती हैं। एक बस के पीछे दूसरी बस लगने से सड़क सिकुड़ जाती है और वाहनों को निकलने के लिए एक ही लेन का सहारा रह जाता है। नतीजा यह कि कुछ ही देर में परी चौक पर वाहनों की लंबी कतार और जाम का झाम खड़ा हो जाता है। खास बात यह है कि पुलिस चौकी के सामने यह स्थिति दिनभर बनी रहती है।परी चौक ग्रेटर नोएडा का प्रमुख यातायात केंद्र है। यहां शहर के अलावा आसपास के क्षेत्रों और विभिन्न रूटों की सवारियां पहुंचती हैं। इसका फायदा उठाते हुए निजी और डग्गामार बस संचालक सड़क पर ही बसें खड़ी कर सवारियां भरते हैं। बसों के सड़क पर खड़े होने से पीछे आने वाले वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। कई बार वाहनों को एक ही लेन से निकलना पड़ता है, जिससे कुछ ही देर में वाहनों की लंबी कतार लग जाती है।एक्टिव सिटीजन टीम के सदस्य आलोक सिंह का कहना है कि यातायात पुलिस और अन्य संबंधित टीमों की ओर से कई बार सड़क से बसों को हटाया जाता है। कार्रवाई के दौरान बसें वहां से चली जाती हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से उसी स्थान पर पहुंच जाती हैं। इससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। बस संचालक निर्धारित स्थान के बजाय सड़क पर ही सवारियां बैठाते हैं।