Noida News: चार साल में 151 करोड़ से अधिक के मादक पदार्थ बरामद, 2318 तस्कर गिरफ्तार

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- छह विदेशी नागरिक भी गिरफ्तार, 105 ग्राम से अधिक एमडीएमए की बरामदगी, 9.07 लाख की संपत्ति जब्तमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर पुलिस ने गैर-प्रांतों से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक जनवरी 2023 से 15 सितंबर 2026 तक नारकोटिक्स अधिनियम के तहत 2024 मुकदमे दर्ज कर 2318 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस ने करीब 151 करोड़ 58 लाख 34 हजार 600 रुपये कीमत के मादक पदार्थ बरामद किए हैं। बरामदगी में सबसे अधिक मात्रा गांजे की है। पुलिस ने इस अवधि में 8132.187 किलोग्राम गांजा बरामद किया है।नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए स्थानीय पुलिस, एंटी नारकोटिक्स टीम और अन्य पुलिस इकाइयों को सक्रिय किया गया है। खुफिया सूचनाओं के संकलन और उनके विश्लेषण के आधार पर तस्करों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है।2023 से 15 सितंबर 2026 तक 105.892 ग्राम एमडीएमए बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 105 करोड़ 89 लाख 20 हजार रुपये बताई गई है। इसके अलावा 201 ग्राम कोकीन बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब एक करोड़ 50 हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस ने 860 ग्राम नशीला पाउडर भी पकड़ा, जिसकी अनुमानित कीमत 86 लाख रुपये है। इसी अवधि में 4.725 किलोग्राम ओजी बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 1.65 करोड़ रुपये, जबकि 360 लीटर अवैध कफ सीरप की कीमत करीब 42.35 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने 3373 ई-सिगरेट भी बरामद की हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 67.46 लाख रुपये है।