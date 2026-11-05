Noida News: हिस्ट्रीशीटर इमरान हत्याकांड में फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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- एक पिस्टल, एक खोखा, दो कारतूस बरामद, 7 अक्तूबर को दिया था वारदात को अंजाम, जेवर थाने का मामलामाई सिटी रिपोर्टरजेवर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्रीशीटर इमरान हत्याकांड में फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, एक खोखा और दो कारतूस बरामद किया है। बदमाश की पहचान मोहल्ला पठान टोला, कस्बा पहासू, बुलंदशहर निवासी शालू के रूप में हुई है। इस पर पहले से दस आपराधिक मामले दर्ज हैं।एडीसीपी ग्रेटर नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि सात अक्तूबर को जहांगीरपुर स्थित मोहल्ला व्यापारियन इलाके में देर रात करीब 10ः15 बजे हिस्ट्रीशीटर इमरान (36) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के परिजन के तहरीर पर कुल छह लोगों अनीस, नफीस, शेरू, चांद मोहम्मद, युनूस और जान मोहम्मद के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद एसीपी ग्रेटर नोएडा राजीव सिसोदिया और जेवर कोतवाली प्रभारी अजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम लगातार आरोपियों की तलाश में निगरानी कर रही थी। तभी 5 नवंबर को पुलिस को मृतक इमरान पर गोली चलाने वाले आरोपी के बारे में गुप्त सूचना मिली और गांव हसनपुर की तरफ जाने वाली सड़क के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर कर लिया। वहीं, पुलिस ने इमरान हत्याकांड में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।