आयुष हत्याकांड: फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई, तीन महीने में चार्जशीट की तैयारी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

- मां की मांगों पर मिला मदद का भरोसा, पुलिस जांच में जुटी हुईमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सेक्टर-54 के खरगोश पार्क में 13 वर्षीय आयुष शुक्ला की हत्या के मामले में पुलिस ने जल्द चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। बुधवार देर रात मां की मांगों पर मदद का भरोसा मिलने के बाद उन्होंने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए सहमति दी।आयुष की मां योगमाया करीब 28 घंटे तक पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर धरने पर बैठी थीं। उनकी मांग थी कि परिवार को कांशीराम आवास, आर्थिक सहायता और अस्पताल में स्थायी नौकरी दी जाए। गौतमबुद्ध नगर सांसद डॉ. महेश शर्मा ने उनसे मुलाकात कर मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के साथ घर, स्थायी नौकरी और आर्थिक मदद दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद रात करीब 10 बजे आयुष का अंतिम संस्कार किया गया।