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Noida News: ऑटो एजेंसी के कर्मचारी से लाठी-डंडों से मारपीट, सिर में गंभीर चोट

Thu, 05 Nov 2026 08:26 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 08:26 PM IST
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फोटो--
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- विवाद के बाद साथियों को बुलाकर हमला, जान से मारने की धमकी
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर थाना क्षेत्र में घंटा गोल चक्कर के पास स्थित एक ऑटो एजेंसी के सामने कर्मचारी के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को एजेंसी संचालक की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।
बिसरख के ईकोविलेज निवासी ऐदल सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि घंटा गोल चक्कर के पास सूरजपुर में उनकी मोनिका ऑटो एजेंसी है। बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे एजेंसी के सामने उनके कर्मचारी मनीष भाटी का एक अज्ञात युवक से विवाद हो गया था। आरोप है कि इसके बाद उस युवक ने अपने साथियों को बुला लिया। सभी ने एजेंसी के अंदर घुसकर लाठी-डंडों से मनीष के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। मनीष के सिर में गंभीर चोट लगी, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं 333, 115(2), 352, 351(3), 324(4) और 118(1) में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है।
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लूटपाट और रंगदारी की धमकी का आरोप: एजेंसी के मालिक का आरोप है कि कुछ लोग अचानक शोरूम में घुस आए और वहां काम कर रहे कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इस दौरान शोरूम में लूटपाट और रंगदारी से जुड़ी धमकियां भी दी गईं। घटना के बाद कर्मचारियों में भय का माहौल है। मालिक ने सीएम से मामले में हस्तक्षेप कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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