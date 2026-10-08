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Noida News: सेक्टर-83 में फैक्टरी में लगी आग, कोई जनहानि नहीं

Thu, 08 Oct 2026 08:49 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 08:49 PM IST
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नोएडा। सेक्टर-83 स्थित बी ब्लॉक में बृहस्पतिवार को फैक्टरी में आग लगने से हडक़ंप मच गया। फैक्टरी के द्वितीय तल पर मशीनों और रॉ मटेरियल में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। फायर सर्विस की गाड़ियों की मदद से कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। आग द्वितीय तल पर मशीनों और वहां रखे रॉ मटेरियल तक सीमित थी। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह बुझा दिया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि हादसे में किसी व्यक्ति के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है।
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