Noida News: छात्र को घर से अगुवा कर हत्या का प्रयास, तीन आरोपी गिरफ्तार, बाकी फरार

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रबूपुरा/यमुना सिटी। रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग छात्र को घर से अगवा कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। परिजन का आरोप है कि चार से पांच बदमाशों ने छात्र की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों और पुलिस ने उसकी जान बचा ली। यह वारदात पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए की गई थी।करौलियान कस्बा निवासी छात्र के पिता ने बताया कि वे खेती किसानी करते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो लड़के हैं। उनका एक लड़का 17 वर्ष का है, जो क्षेत्र के एक स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है। 12 नवंबर की रात करीब 7 बजे अंबेडकर नगर निवासी सुमित, दीपक, प्रवीण और कार्तिक उसके घर में घुस गए। उन्होंने छात्र के साथ गाली-गलौज की और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर मेहंदीपुर के जंगल की ओर ले गए। परिजन को जानकारी मिलने पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया और तलाश शुरू की। रात करीब 11:30 बजे परिजन, ग्रामीण और पुलिस अंबेडकर नगर के जंगलों में पहुंचे। वहां आरोपियों की गाड़ी मिली और सभी आरोपी तथा पीड़ित गाड़ी में मौजूद थे। ग्रामीणों की भीड़ देखकर एक आरोपी फरार हो गया, जबकि तीन को मौके पर ही दबोच लिया गया। रबूपुरा कोतवाली प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।