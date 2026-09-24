Noida News: परिवर्तन योजना के तहत पहले लाभार्थी को मिला पत्र
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 08:39 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 08:39 PM IST
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नोेएडा। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लागू परिवर्तन योजना का लाभ गौतमबुद्धनगर में भी मिलना शुरू हो गया है। योजना के तहत जिले में पहला लाभ मैसर्स उत्तम शुगर मिल लिमिटेड को मिला है। संस्था ने पुराने गुड्स कैरियर वाहन को योजना के तहत पंजीकृत कराया और उसके स्थान पर नया वाहन खरीदा। परिवहन विभाग के एआरटीओ प्रशासन नंद कुमार के अनुसार संस्था का पुराना वाहन संख्या यूपी-16डीटी-5195 योजना में पंजीकृत हुआ। इसके बदले खरीदे गए नए गुड्स कैरियर वाहन यूपी-16टीटी-4650 के समस्त देय कर पर शत-प्रतिशत छूट दी गई। इसके अलावा योजना के तहत निर्माता की ओर से मिलने वाली छूट और ईंधन वाउचर समेत अन्य लाभ भी वाहन स्वामी को मिले। संस्था के प्रतिनिधि लखन लाल मिश्रा ने योजना का लाभ मिलने पर प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया। ब्यूरो
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