Noida News: लिफ्ट मांगकर कार में बैठी किन्नर ने जेब से उड़ाये 45 हजार रुपये

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नोएडा। सेक्टर-49 थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात लिफ्ट लेने के बहाने एक कार सवार युवक से 45 हजार रुपये उड़ा लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के मुताबिक सेक्टर-12 निवासी पीड़ित अपनी कार से सेक्टर-12/22 की तरफ से सेक्टर-49 की ओर जा रहे थे। जब वह सिटी सेंटर अंडरपास के पास पहुंचे, तो रास्ते में एक किन्नर ने हाथ देकर उनसे लिफ्ट मांगी। मानवता दिखाते हुए पीड़ित ने कार रोककर उसे अंदर बैठा लिया। आरोपी किन्नर ने कहा कि उसे सेक्टर-49 रेड लाइट तक जाना है।आरोप है कि सफर के दौरान गाड़ी में बैठने के कुछ ही देर बाद किन्नर ने चालाकी से उनकी जेब से नकदी निकाल ली। इसके बाद करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित यू-टर्न के पास गाड़ी रुकवाकर वह उतर गया और मौके से फरार हो गया। पीड़ित के मुताबिक, उसकी जेब में 500 रुपये के 90 नोट थे। इस तरह कुल 45,000 रुपये की नकदी चोरी हो गई।पीड़ित ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद आवश्यक कार्य से बाहर जाने के कारण पीड़ित तुरंत शिकायत नहीं कर सका। थाना प्रभारी आरपी शर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है।