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Noida News: कार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, घायल

Thu, 08 Oct 2026 05:57 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 05:57 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में एलजी कंपनी के गेट नंबर एक के सामने एक तेज रफ्तार कार ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में घायल हरनाथ सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है और वह वेंटिलेटर पर हैं। टक्कर मारने के बाद कार चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार छिजारसी गांव निवासी रंजीत ने तहरीर दी है कि उनके पिता हरनाथ सिंह 6 अक्तूबर को एलजी कंपनी के पास गाड़ी खड़ी कर गेट नंबर एक से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। कंपनी के स्टाफ ने घायल को शारदा अस्पताल में भर्ती कराया। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो
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