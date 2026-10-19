फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dfgfdsg

Noida News: मंदिर के पास काल बनी स्कॉर्पियो, तीन साल के मासूम की मौत

Mon, 19 Oct 2026 07:19 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 07:19 PM IST
विज्ञापन
dfgfdsg
- सेक्टर-49 क्षेत्र के बरौला में हादसा, मां और दादी के साथ गया था तीन साल का अनिकेत
विज्ञापन

- लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस को सौंपा
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर-49 थाना क्षेत्र के बरौला गांव में सोमवार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से तीन वर्षीय अनिकेत की मौत हो गई। बच्चा मां और दादी के साथ हनुमान मंदिर के पास गया था। इसी दौरान नोएडा नंबर की सफेद स्कॉर्पियो ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल बच्चे को स्थानीय लोग तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है।
पुलिस के मुताबिक, अनिकेत के पिता अमित कुमार पत्नी और दो बच्चों के साथ सेक्टर-76 मेट्रो स्टेशन के सामने झुग्गी में रहते हैं। वह मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करते हैं। सोमवार सुबह करीब आठ बजे अनिकेत अपनी मां और दादी के साथ हनुमान मंदिर के पास गया था। इसी दौरान स्कॉर्पियो की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।
विज्ञापन

बच्चे की अचानक मौत से परिवार सदमे में है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर मारने के बाद चालक ने मौके से निकलने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटना में शामिल स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया। चालक की पहचान सोरखा निवासी शौर्य के रूप में हुई है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एडीसीपी अभय मिश्र ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed