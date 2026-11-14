Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Development projects worth 3.16 crore gifted to Jewar

Noida News: जेवर में 3.16 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

Sat, 14 Nov 2026 10:09 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 10:09 PM IST
विज्ञापन
Development projects worth 3.16 crore gifted to Jewar
यमुना सिटी/रबूपुरा। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने शनिवार को जनसभा में कहा कि हवाई अड्डे और औद्योगिक परियोजनाओं से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। 2017 से पहले युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। अब स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और बेहतर सड़क संपर्क से क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। विकास के साथ भाईचारा बनाए रखना भी जरूरी है। इस दौरान उन्होंने गांव में करीब 3.16 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ब्यूरो
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed