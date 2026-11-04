Noida News: सूरजपुर पुलिस चौकी के सामने कूड़ेदान रखवाने की मांग

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सूरजपुर पुलिस चौकी के सामने ओल्ड कासना रोड पर कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं होने से स्थानीय लोग इधर-उधर कूड़ा डालने को मजबूर हैं। इससे क्षेत्र में गंदगी फैल रही है और दुर्गंध के साथ बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। डॉ. संजय देवधर के अनुसार, इस समस्या के समाधान के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र देकर कूड़ेदान रखवाने की मांग की गई है।