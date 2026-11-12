Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Demand for operating Namo Bharat trains between Delhi and Khurja

Noida News: दिल्ली-खुर्जा के बीच नमो भारत ट्रेन चलाने की मांग

Thu, 12 Nov 2026 09:59 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 09:59 PM IST
विज्ञापन
Demand for operating Namo Bharat trains between Delhi and Khurja
ग्रेटर नोएडा (संवाद)।
विज्ञापन

दिल्ली-खुर्जा रूट पर प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन के संचालन को जल्द मंजूरी देने की मांग उठने लगी है। आर्य प्रतिनिधि सभा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दिलाने की मांग की है। आर्य प्रतिनिधि सभा के जिला उपाध्यक्ष डॉ. आनंद आर्य ने कहा कि दिल्ली-खुर्जा सेक्शन पर प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन परियोजना को भी जनहित में जल्द मंजूरी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली-मेरठ के बीच नमो भारत ट्रेन के संचालन के दौरान अन्य रूटों पर भी इस सेवा के विस्तार की घोषणा की गई थी। इनमें दिल्ली-खुर्जा रूट भी शामिल है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed