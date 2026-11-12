Noida News: दिल्ली-खुर्जा के बीच नमो भारत ट्रेन चलाने की मांग

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दिल्ली-खुर्जा रूट पर प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन के संचालन को जल्द मंजूरी देने की मांग उठने लगी है। आर्य प्रतिनिधि सभा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दिलाने की मांग की है। आर्य प्रतिनिधि सभा के जिला उपाध्यक्ष डॉ. आनंद आर्य ने कहा कि दिल्ली-खुर्जा सेक्शन पर प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन परियोजना को भी जनहित में जल्द मंजूरी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली-मेरठ के बीच नमो भारत ट्रेन के संचालन के दौरान अन्य रूटों पर भी इस सेवा के विस्तार की घोषणा की गई थी। इनमें दिल्ली-खुर्जा रूट भी शामिल है।