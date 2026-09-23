Noida News: मिट्टी गायब होने पर उठी जांच की मांग

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खुर्जा-जेवर मार्ग पर चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। निर्माण के दौरान जेसीबी से हटाकर सड़क किनारे डाले गए मिट्टी के ढेर कुछ स्थानों से अचानक गायब मिलने पर स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है। समाजसेवी विनय शर्मा सहित क्षेत्रवासियों का कहना है कि हटाई गई मिट्टी आखिर कहां गई, इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। लोगों ने आशंका जताई है कि इसमें अनियमितता हो सकती है। स्थानीय जनता ने संबंधित विभाग से निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय जांच कराने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जोरदार मांग की है।