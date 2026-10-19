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Noida News: दिल्ली डायनामाइट्स ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

Mon, 19 Oct 2026 07:59 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 07:59 PM IST
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Delhi Dynamites secure a spot in the semi-finals
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संवाद न्यूज एजेंसी


नोएडा। नोएडा स्टेडियम में चल रही वॉलीबॉल चैंपियंस लीग (वीसीएल) में दिल्ली डायनामाइट्स ने पंजाब एयरोस्ट्राइकर्स को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। रविवार को खेले गए सुपर-6 मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। दिल्ली की टीम सोमवार को सेमीफाइनल में अयोध्या गर्जन से भिड़ेगी।



मुकाबले में दिल्ली डायनामाइट्स ने पहला सेट 21-19 से जीता। इसके बाद पंजाब एयरोस्ट्राइकर्स ने शानदार वापसी करते हुए दूसरा सेट 21-10 से अपने नाम कर मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। निर्णायक सेट में दिल्ली ने बेहतर तालमेल और संयम दिखाते हुए 21-16 से जीत दर्ज की और अंतिम चार में जगह पक्की कर ली। पंजाब के जसकरण सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जबकि दिल्ली के सूरज चौधरी को इंपैक्ट प्लेयर का पुरस्कार मिला।
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एम्पेरिया मराठाज ने भी किया क्वालिफाई



वीसीएल के एक अन्य सुपर-6 मुकाबले में एम्पेरिया मराठाज ने तमिल टाइटंस को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तमिल टाइटंस ने पहला सेट 21-12 से जीता। इसके बाद एम्पेरिया मराठाज ने वापसी करते हुए दूसरा सेट 21-17 से अपने नाम किया। निर्णायक सेट में भी टीम ने 21-17 से जीत हासिल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ एम्पेरिया मराठाज ने भी अंतिम चार में जगह बना ली।
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